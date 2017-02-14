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BMW отзовет в Китае почти 42 тысячи автомобилей

14 февраля 2017, 14:30

BMW обещала бесплатно заменить бракованные детали.


Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Китае почти 42 тысячи автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственное управление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ), сообщает ria.ru.

Отзыв автомобилей начнется 9 октября 2017 года. Под него попали 3 тысячи 926 автомобилей, произведенных в период с 2 января 2012 года по 26 декабря, а также 37 тысяч 759 автомобилей, сошедших с конвейера в период с 12 января 2012 года по 22 декабря 2012 года.



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