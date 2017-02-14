BMW отзовет в Китае почти 42 тысячи автомобилей

Отзыв автомобилей начнется 9 октября 2017 года. Под него попали 3 тысячи 926 автомобилей, произведенных в период с 2 января 2012 года по 26 декабря, а также 37 тысяч 759 автомобилей, сошедших с конвейера в период с 12 января 2012 года по 22 декабря 2012 года.







