BMW отзовет в Китае почти 42 тысячи автомобилей
14 февраля 2017, 14:30
BMW обещала бесплатно заменить бракованные детали.
Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Китае почти 42 тысячи автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственное управление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ), сообщает ria.ru.
Отзыв автомобилей начнется 9 октября 2017 года. Под него попали 3 тысячи 926 автомобилей, произведенных в период с 2 января 2012 года по 26 декабря, а также 37 тысяч 759 автомобилей, сошедших с конвейера в период с 12 января 2012 года по 22 декабря 2012 года.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844126-f08908d17b12d66700a63372502f258a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...