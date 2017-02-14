В Рудном горел Ледовый дворец

14 февраля 2017, 14:54

В ликвидации пожара участвовало 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава противопожарной службы.


В Ледовом дворце, расположенном в городе Рудном, поздно вечером 13 февраля случилось возгорание подвального помещения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы ДЧС Костанайской области.

Как говорится в сообщении, «в 21:50 по ул. Ленина, 56, ГККП „Ледовый дворец спорта“, в подвале в кладовом помещении горел древесный мусор. Пожар локализован в 22:22 и ликвидирован в 22:37. Площадь пожара составила 30 кв. м. Эвакуировано 5 человек (детей нет)».

В ликвидации пожара участвовало 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава противопожарной службы.

Возгорание во дворце и ход тушения пожара активно обсуждались в местных соцсетях.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код