В Рудном горел Ледовый дворец

В ликвидации пожара участвовало 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава противопожарной службы.

В Ледовом дворце, расположенном в городе Рудном, поздно вечером 13 февраля случилось возгорание подвального помещения. Об этом передает корреспондент МИА « Об этом передает корреспондент МИА « Казинформ » со ссылкой на пресс-службы ДЧС Костанайской области.





Как говорится в сообщении, «в 21:50 по ул. Ленина, 56, ГККП „Ледовый дворец спорта“, в подвале в кладовом помещении горел древесный мусор. Пожар локализован в 22:22 и ликвидирован в 22:37. Площадь пожара составила 30 кв. м. Эвакуировано 5 человек (детей нет)».





В ликвидации пожара участвовало 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава противопожарной службы.





Возгорание во дворце и ход тушения пожара активно обсуждались в местных соцсетях.



