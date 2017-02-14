Audi Q8 получит версию RS

RS Q8 должен поступить на рынок в 2019 году – через год после обычного Q8.

Большой купеобразный внедорожник Audi Q8, дебютировавший в начале этого года в Детройте, получит «заряженную» версию от подразделения Audi Sport. По данным издания Autocar, ссылающегося на собственные источники, премьера предсерийного RS Q8 состоится уже в начале следующего месяца на автосалоне в Женеве.

Спортивный SUV сменит плагин-гибридную установку на 4,0-литровую турбовосьмерку от седана S8 Plus, выдающую 605 л.с. и 700 Нм. Как и в седане, она будет сочетаться с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом quattro с активным задним дифференциалом. По предварительным данным, Audi RS Q8 будет развивать первую сотню менее чем за пять секунд и сможет разогнаться быстрее 300 км/ч. Для сравнения, BMW X6 M с пакетом M Driver's развивает 100 км/ч за 4,2 секунды, а Mercedes-AMG GLE 63 Coupe с пакетом AMG Driver's – за 4,3 секунды. Максимальная скорость основных конкурентов Audi ограничена на отметке в 280 км/ч. Помимо силовой установки, RS-версия Q8 будет отличаться от гибридной модели более агрессивным дизайном.

Вместе с RS Q8 «Ауди» покажет на Женевском автосалоне обновленный хетчбэк RS 3 Sportback. В целом у спортивного подразделения «Четырех колец», до недавнего времени именовавшегося quattro GmbH, в планах значатся восемь новых моделей, которые выйдут в течение ближайших полутора лет. RS Q8 должен поступить на рынок в 2019 году – через год после обычного Q8.