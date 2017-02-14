Аким Павлодарской области высказался о блате при приёме на работу
14 февраля 2017, 15:07
Местным исполнительным органам нужно активнее проводить профориентацию среди молодежи.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов высказался о блате и взятках при приёме молодых специалистов на работу, передаёт МИА «Казинформ».
Один из участников встречи акима с молодёжью Дмитрий Байдахметов рассказал, что вынужден зарабатывать случайными заработками, так как не может найти работу, хотя получил специализацию газосварщика четвёртого разряда.
Аким региона отметил - в том, что молодые люди сегодня не могут найти работу, есть и вина местных исполнительных органов, которым нужно активнее проводить профориентацию среди молодежи.
По его словам, нужно «выкорчевать» мнение о том, что без денег невозможно устроиться на работу. Он отметил, что в области чувствуется нехватка кадров.
"Мы можем дать работу на государственной службе, на наших предприятиях. Руководители отделов соцзащиты должны знать безработных молодых людей, их родителей, и примерно представлять, кем они могут работать. С каждым из таких людей нужно встречаться. А вы должны заниматься профориентацией. Городским и районным акиматам необходимо подсчитать точное количество безработных жителей и дать им возможность трудоустроиться", - сказал аким и поручил помочь Дмитрию Байдахметову найти постоянную работу.
Фото: big-rostov.ru
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