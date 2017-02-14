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В России сотрудник ритуального агентства перепутал тела покойников

14 февраля 2017, 15:08

В Челябинске провели расследование инцидента, случившегося в морге, где перепутали тела двух умерших женщин.


Выяснилось, что во всем виноват сотрудник ритуального агентства «Вечность», передает телеканал НТВ.

Как сообщалось ранее, в морге Челябинска перепутали тела двух пожилых женщин в возрасте 78 лет и 91 года. Родственники одной из них не заметили ошибку и похоронили чужую бабушку. Подмену увидели родные второй пожилой женщины.

В ходе расследования выяснилось, что покойниц перепутал сотрудник бюро ритуальных услуг «Вечность». Агента уволили, а директор фирмы принес извинения родственникам.

В прокуратуре сообщили, что родные потребовали эксгумации тел. После чего прошли повторные похороны, сообщает «Интерфакс».

Фото: Глеб Щелкунов

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