Фанатка Василия Левита сделала тату с его изображением

Известный тату-мастер Роман Карагодин на странице в Instagram опубликовал фото свой новой работы. На левом бедре молодой фанатки мастер сделал татуировку с изображением серебряного призера Олимпийских Игр в Рио Василием Левитом, сообщает На левом бедре молодой фанатки мастер сделал татуировку с изображением серебряного призера Олимпийских Игр в Рио Василием Левитом, сообщает Zakon.kz









«Ну вот ночь и позади. Что вы знаете о безбашенной фанатской любви и преданности. Пример такой любви - итог этой ночи. Эскиз нарисовали очень быстро, так как девушка предоставила фото, а вот с волком повозились. Но в итоге получилось очень даже ничего. Боксер и его внутренний волк, как-то так описали задачу. Не часто, кстати, встретишь людей, которые "бьют" кумиров, на фото наш казахстанский боксер. Раньше знал только Гену Головкина, а оказывается, у нас хватает и еще боксеров, по которым так люди с ума сходят. Пока били тату, пересмотрели финал Олимпиады с Левитом (боксер на фото), где его засудили. Буду теперь болеть», - написал создатель этого шедевра на своей странице в Instagram.