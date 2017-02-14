Участники сирийских переговоров в Астане готовы создать группу мониторинга
14 февраля 2017, 15:22
Астанинский процесс является одним из реально действующих.
15-16 февраля в Астане планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по регламентации ситуации в Сирии, передает МИА «Казинформ».
В ходе переговоров по сирийскому урегулированию в Астане планируется принять документ о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.
Глава МИД заявил, что на сегодняшний день, Астанинский процесс является одним из реально действующих. Также, он сообщил о расходах, которые берет на себя казахстанская сторона в связи с организацией переговоров.
Фото: liter.kz
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