"Восстать из мертвых": в Актау женщина пытается исправить ошибку госорганов

В 2011 году живую жительницу Мангистауской области по ошибке признали мертвой. В ЗАГСе Мунайлинского района даже оформили свидетельство о ее смерти. Однако Алия Бижанова живее всех живых и безуспешно пытается исправить эту ошибку - женщине даже пришлось обратиться в областную прокуратуру , пишет , пишет газета "Лада"





О том, что она официально считается умершей Алия узнала в феврале этого года. Долгое время она не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю.





По словам Алии, она одна воспитывает дочь, собственного жилья не имеет. В 2015 году женщина обратилась в городской ЦОН с заявлением, чтобы встать в очередь на получение квартиры по программе «Доступное жилье 2020». В первый раз ей отказали из-за отсутствия одного документа, а во второй раз вообще отказались принимать документы, без объяснения причины. Также Алия работала в нескольких ТОО, но при отправлении обязательного пенсионного взноса деньги возвращались назад работодателю.





Долгое время она не придавала значения этим ситуациям, пока однажды знакомый сотрудник органов не сообщил ей, что с 2011 года она числится умершей.





После этого Алия обратилась в городской ЦОН, откуда её направили в ЗАГС Мунайлинского района, где на имя женщины и было оформлено свидетельство о смерти.





"Там мне вообще ничего не объяснили и направили обратно в ЦОН. Получается замкнутый круг какой-то. Больше всего меня поражает то, что в 2012 году я поменяла удостоверение личности. И мне его выдали, при том, что я оказывается уже год как числюсь мертвой", - говорит она.





Из-за своей «безвременной кончины» Алия не может устроиться на работу, встать в очередь на квартиру и получать пособия на ребенка.

При подаче документов в базе она проходит со штампом «умершая». В ходе выяснения оказалось, смерть зарегистрировали по ошибке, однако исправлять свои ошибки в государственных органах никто не хочет.





На прошлой неделе Алия Бижанова написала заявление в прокуратуру Мангистауской области.



