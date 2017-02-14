Вся мебель и бытовая техника из Атлетической деревни передана в социальные учреждения

В рамках проекта «Наследие Универсиады» более 140 тыс. предметов быта, оргтехники, специального оборудования из Атлетической деревни распределены между 500 социальными учреждениями города Алматы.

Приобретенные для спортсменов кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, гладильные доски, телевизоры, медицинское оборудование, офисная техника - всего около 450 наименований переданы в городские больницы, школы, поликлиники, детские сады, колледжи, спортивные школы, общежития, дом ветеранов и др, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.





«В больницах города была проведена значительная подготовительная работа, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка. После Игр мы продолжаем ощущать этот эффект Универсиады. Нам было передано оборудование, мебель, оргтехника. Все это позволит повысить уровень обслуживания пациентов. К примеру, новые удобные ортопедические матрацы действительно всегда необходимы, чтобы после операций пациентам было максимально комфортно», - отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева.





«Помимо уникальных спортивных объектов, оставшихся в Алматы благодаря Играм, администрацией города было принято решение передать объектам социальной сферы всю новую мебель, технику, оборудование. Для нас это большая поддержка, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома», - добавил в свою очередь директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев.





По словам директора по эксплуатации и содержанию объектов Универсиады Сергея Апенко, решение о передаче всей техники и мебели объектам социальной сферы было принято руководством города еще в преддверии Универсиады.





«Акиматом были запрошены заявки от каждого учреждения на предмет потребности в той или иной технике, мебели, подготовлены соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, где получит практическое применение», - сообщил С.Апенко.





Напомним, в Алматы впервые в истории Универсиады для спортсменов была возведена Атлетическая деревня на 5000 мест. В рамках проекта «Наследие Универсиады» данное жилье будет распределено среди очередников, благодаря чему, очередь на жилье в мегаполисе сократится на 10%.