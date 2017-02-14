Skoda Octavia получит четверку TSI

В ходе недавнего обновления моделей семейства Octavia «Шкода» заметно изменила их дизайн и оснащение, но почти не трогала моторную гамму – только топовые Octavia RS стали мощнее. Это отчасти связано с тем, что прошлым летом линейку двигателей уже освежили, впервые добавив в нее трехцилиндровый агрегат объемом 1,0 литра. Однако уже во второй половине этого года «Октавия» получит еще один новый мотор – 1,5-литровый TSI Evo. Об этом сообщило издание Auto Express со ссылкой на официального представителя чешской марки.





Двигатель, о котором идет речь, дебютировал прошлой весной на ежегодном моторном симпозиуме в Вене. Это первый агрегат семейства EA211 TSI нового поколения. Он оснащен турбонагнетателем с изменяемой геометрией и новой системой непосредственного впрыска с увеличенным до 350 бар давлением. Первым автомобилем, на который установили этот мотор, стал обновленный Volkswagen Golf. Для «Гольфа» предлагаются две модификации: старшая, на 150 л.с. и 250 Нм, имеет функцию отключения одного цилиндра и инновационную систему управления температурным режимом, а младшая, на 130 л.с. и 200 Нм, также умеет полностью выключаться при движении накатом. Менее мощный вариант устанавливается на особо экономичный Volkswagen Golf BlueMotion. Расход топлива – 4,9 и 4,6 литра на 100 км соответственно. Помимо «Гольфа», 1,5-литровый TSI Evo будет доступен для хетчбэка SEAT Ibiza нового поколения.



