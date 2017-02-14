Двойника Нурлана Коянбаева нашли в Лос-Анджелесе
14 февраля 2017, 15:51
Мужчина работает почтовым служащим.
Известная казахстанская звездочка Софи Манасян сняла на видео мужчину, который внешностью очень похож на шоумена Нурлана Коянбаева, передает Zakon.kz.
По словам юной танцовщицы и пианистки, мужчина работает почтовым служащим. Публикуя видео, Софи комментирует: «В сторис мне сказали, что работник почты в Лос-Анджелесе похож на одну казахстанскую знаменитость, вам напоминает кого-то?!".
Под видео оставлено 346 комментариев с бурным обсуждением сходства казахстанского продюсера и американского почтового служащего.
Пользователи социальной сети Instagram комментируют видео, утверждая, что это копия Нурлана Коянбаева. Сам Нурлан приятно удивлен, что пользователи активно отмечают его страницу и видят их подобие.
Напомним, ранее Нурлан Коянбаев был назначен генеральным продюсером РТРК «Казахстан».
Фото и видео: соцсети
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