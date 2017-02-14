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Двойника Нурлана Коянбаева нашли в Лос-Анджелесе

14 февраля 2017, 15:51

Мужчина работает почтовым служащим.


Известная казахстанская звездочка Софи Манасян сняла на видео мужчину, который внешностью очень похож на шоумена Нурлана Коянбаева, передает Zakon.kz.

По словам юной танцовщицы и пианистки, мужчина работает почтовым служащим. Публикуя видео, Софи комментирует: «В сторис мне сказали, что работник почты в Лос-Анджелесе похож на одну казахстанскую знаменитость, вам напоминает кого-то?!".

Под видео оставлено 346 комментариев с бурным обсуждением сходства казахстанского продюсера и американского почтового служащего.



Пользователи социальной сети Instagram комментируют видео, утверждая, что это копия Нурлана Коянбаева. Сам Нурлан приятно удивлен, что пользователи активно отмечают его страницу и видят их подобие.

Напомним, ранее Нурлан Коянбаев был назначен генеральным продюсером РТРК «Казахстан».


Фото и видео: соцсети

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