Двойника Нурлана Коянбаева нашли в Лос-Анджелесе

Известная казахстанская звездочка Софи Манасян сняла на видео мужчину, который внешностью очень похож на шоумена Нурлана Коянбаева , передает , передает Zakon.kz





По словам юной танцовщицы и пианистки, мужчина работает почтовым служащим. Публикуя видео, Софи комментирует: «В сторис мне сказали, что работник почты в Лос-Анджелесе похож на одну казахстанскую знаменитость, вам напоминает кого-то?!".





Под видео оставлено 346 комментариев с бурным обсуждением сходства казахстанского продюсера и американского почтового служащего.









Пользователи социальной сети Instagram комментируют видео, утверждая, что это копия Нурлана Коянбаева. Сам Нурлан приятно удивлен, что пользователи активно отмечают его страницу и видят их подобие.





Напомним, ранее Нурлан Коянбаев был назначен генеральным продюсером РТРК «Казахстан».







