Современное состояние и проблемы конституционного развития Республики Казахстан

Караев Алипаша Агаханович

к.ю.н., профессор Высшей Школы Права «Адилет»

Каспийского университета

«Конституция есть вещь, предшествующая государству,

а государство - это всего лишь детище Конституции»

(Томас Пейн)

Важной вехой в конституционно-правовом развитии суверенного Казахстана стало принятие 30 августа 1995 года Конституции Республики Казахстан, а также законов «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» от 7 октября 1998, от 21 мая 2007 и 11 февраля 2011 годов.

Названные законы заложили политико-правовую основу нового этапа конституционного развития казахстанской государственности, отразили качественные изменения в конституционном строительстве, закрепили институт сильной президентуры, двухпалатную структуру Парламента, модернизировали процедуру образования составов Правительства и Конституционного Совета, заложили основы инновационных технологий в политической сфере.

За счет внесения поправок были обеспечены политическая стабильность и управляемость конституционно-правовыми процессами. Президент как гарант Конституции стал полноправным субъектом законодательной инициативы, а также наделен правом инициировать пересмотр итоговых решений Конституционного Совета, обсуждается необходимость принятия ряда новых законов. Сегодня при помощи Конституции происходит регулирование широкого круга общественных отношений, обеспечивается непрерывность конституционного процесса, поддерживается бережное отношение в языковой сфере, к межнациональным ценностям и традициям различных этносов.

Конституция вносит определенную упорядоченность и в систему политико-властных отношений, определяет взаимоотношения между государством и личностью, создает необходимую правовую среду для становления идей конституционализма. Конституция обладает также огромной социальной ценностью, поскольку регулирует взаимосвязи между различными социальными группами, закрепляет основы социально-экономического строя, правовое положение личности, принципы равенства и толерантности, справедливости и недискриминации. Названные начала являются не просто фундаментальной основой конституционализма, но и важнейшими конституционными ценностями.

За годы независимости существенно обогатилась и практика конституционного контроля. Акты официального толкования стали затрагивать различные аспекты политической и социально - экономической жизни общества, находить отражение в нормах законов. Актуальными стали вопросы формирования конституционного правосознания, проблемы конституционной ответственности и многопартийности.

На основе Конституции приняты ряд важнейших конституционных актов, регулирующих статус и полномочия высших органов государственной власти, созданы правовые основы проведения выборов и референдума. Принято множество законодательных актов, способствующих поступательному развитию общественных институтов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана.

Вместе с тем, обозначенные Президентом РК амбициозные задачи по вхождению Казахстана в состав тридцати наиболее развитых стран мира обязывают государство принимать необходимые меры по совершенствованию действующего законодательства, отвечающие современным потребностям динамично развивающегося казахстанского общества.

В области защиты прав личности проявляется потребность в совершенствовании правовых гарантий обеспечения прав и свобод личности. Участие гражданского общества в жизни государства (местный референдум, праймериз, право на мирный протест, местное самоуправление), обеспечение безопасности предпринимательской деятельности, социальной справедливости и равенства форм собственности жизненно необходимы для современного конституционного государства.

В области поддержания конституционной стабильности и легитимности конституционного процесса необходимо совершенствовать правовые механизмы обеспечения конституционной безопасности, гарантировать принцип разделения власти и систему сдержек и противовесов, сменяемость и ответственность органов государственной власти, законодательно решить вопросы реализации принципов политического плюрализма, идеологического многообразия и многопартийности, обеспечить гарантии оппозиционной деятельности.

В процессе совершенствования Конституции и конституционного законодательства необходимо неуклонно следовать принципам верховенства Права, соблюдать основополагающие принципы деятельности республики, не просто декларировать, но и гарантировать выше обозначенные составляющие конституционного государства.

Вместе с тем, для того, чтобы быть реальной Конституция должна соответствовать существующим в обществе реалиям, быть более подвижной и гибкой, «уметь приспосабливаться» к постоянно меняющимся общественным отношениям. Иными словами Конституция должна быть не только стабильной, но и восприимчивой.

Говоря о причинах конституционных изменений необходимо отметить, что чаще всего среди причин, выступают политические интересы, связанные с наличием в государстве острых конституционных конфликтов (Россия 1993 г., Казахстан 1995 г, Украина 2007, 2014 гг., Кыргызстан 2005, 2010 гг., Турция -2017 г).

В Казахстане среди причин конституционных преобразований 2017 года выделяют необходимость перераспределения власти в рамках действующей формы правления и совершенствование механизмов взаимоотношений отдельных ее институтов.

Между тем, несмотря на наличие различных оснований, лежащих в основе реформ, в качестве основных ученые называют «деформации конституционного способа распределения государственных, материальных и духовных благ», которые и приводят к необходимости менять Основной закон.

Несоблюдение принципа «золотого сечения» при распределении власти, приводит к нарушению той «разумной пропорции», которая призвана гарантировать стабильность политической системы, сменяемость власти и эволюционность конституционных процессов. Отсутствие разумного сочетания демократических начал и процедур в управлении и необходимого баланса полномочий, (игнорирование правила «золотого сечения») на практике приводит к нарушению принципа разделения власти и снижению эффективности в государственном управлении.

Исходя из сказанного, можно предположить, что основой и главной идеей современной конституционной модернизации в Казахстане должен стать поиск разумного компромисса между Президентом и ветвями власти, или того «равномерно правильного», что влечет, по Аристотелю, «выгоду для всего государства и общее благо для всех».

Анализируя предложенный для обсуждения Проект Закона и принимая во внимание, что в результате его принятия произойдет отказ Президента от законодательных функций, усилятся контрольные функции и роль Парламента в системе разделения власти, самостоятельность и ответственность Правительства в социально-экономической и финансовой сфере, повысятся гарантии права частной собственности, вместе с тем, считаем необходимым обратить внимание рабочей группы на следующие моменты.

1) Президент РК обладает широкими, в том числе дискреционными полномочиями в отношении всех высших органов власти и управления, не характерными для классических президентских республик. Именно это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что Казахстан представляет собой республику со смешанной формой правления, в которой сочетаются элементы парламентской (наличие должности Премьер-министра, его назначение с участием политических партий, ответственность Правительства перед Парламентом, право роспуска Парламента и др.), так и президентской республики (выборность, издание актов нормативного характера, участие в формировании органов государственной власти и др.). Поэтому, применительно к казахстанской модели корректнее говорить о республиканской форме правления, как это закреплено в Конституции Франции.

2) Президент РК, совместно с палатами Парламента участвует в формировании составов Конституционного Совета, Счетного комитета, Центральной избирательной комиссии. Однако назначение председателей названных органов закреплено за Президентом РК и носит дискреционный характер. В целях перераспределения властных функций, а также повышения контрольных полномочий Парламента в отношении Правительства в сфере бюджетных правоотношений предлагается функции по формированию Счетного Комитета целиком передать введение Парламента и его Палат.

3) Снятие ограничений партийной совместимости, произошедшее в 2007 году и вхождение главы государства в состав политической партии, также не способствует развитию многопартийности, являются ущербными для эффективного осуществления арбитражной функции, выступающей составной частью политических гарантий механизма охраны Конституции. Кроме того, функции гаранта Конституции и Лидера Нации обязывают Главу государства приостановить свое членство в политической партии.

Деятельность главы государства от поддержки правящей политической партии должна быть направлена на поддержку всей политической системы общества и стимулировать общественно-политические дискуссии.

4) Право законодательной инициативы Президента РК создает благоприятные условия для возникновения нелегитимной формы лоббизма и оказания политического давления на законодателей. Мировой опыт показывает, что Главы государств, при смешанных формах правления подобным правом не наделены (Франция, Россия, Австрия). Функция гаранта Конституции предполагает, что основные усилия Президента РК должны быть сосредоточены на качестве принимаемых решений, (право вето) обеспечивающих баланс различных политических интересов.

5). Для повышения роли Парламента в механизме государственной власти, а также с учетом отказа Президента РК от законодательных полномочий, необходимо чтобы Парламент стал единственным законодательным и высшим представительным органом страны. Придание Парламенту РК нового статуса будет способствовать повышению его конституционного и политического статуса, обеспечит принцип разделения власти, заложит правовые основы становления парламентаризма в Казахстане.

6) Конституция РК прямо не закрепляет за Парламентом контрольные функции, что значительно снижает его конституционный потенциал. Не регламентированы также детали, формы и пределы контрольных функций Парламента в конституционном законе «О Парламенте РК и статусе его депутатов». С учетом сказанного, необходимо отразить в Конституции право Парламента создавать контрольные и следственные комиссии, а также право депутатов обращаться с запросом к должностным лицам государства.

7) Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что право Премьер-министра РК ставить вопрос о доверии в связи с непринятием проекта закона, внесенного Правительством (ст. 61.п.7 Конституции РК) позволяет Правительству манипулировать Парламентом, а также нарушает принципы законодательного процесса, поскольку допускает принятие закона без голосования. Данный конституционный казус никакого отношения к системе сдержек и противовесов не имеет, поскольку ставит высший законодательный орган, избираемый народом, в подчиненное положение перед властью исполнительной, формируемой с участием узкого круга лиц. Поэтому, данную норму необходимо исключить из Конституции.

8) В рамках перераспределения полномочий представляется целесообразным решение вопросов гражданства и предоставления политического убежища передать в ведение Правительства. Во многих странах решение названных вопросов не входит в компетенцию Президента. В США, например, суды наделены этим правом, в других странах - либо министерство юстиции, либо министерство иностранных дел. Причем данные изменения никак не повлияют на статус Президента РК.

9) Важным моментом модернизации должно стать решение вопросов конституционной ответственности. Конституция должна содержать определенные механизмы и гарантии, позволяющие Парламенту в рамках правовых процедур иметь более широкие возможности влияния на должностных лиц государства.

10) Целесообразно также подумать о необходимости создания Конституционного Суда. Действующая модель конституционного контроля, из-за ограниченности полномочий и субъектов обращения, не позволяет в полной мере обеспечить верховенство Конституции и защитить права казахстанских граждан и юридических организаций.

Практика показывает, что вне конституционного контроля остаются решения судов республики, акты прокурорского реагирования, деятельность политических партий и общественных объединений, акты местных органов власти и многое другое. К недостаткам действующей модели можно отнести и отсутствие у граждан самостоятельного права обращаться в Конституционный Совет.

Обозначенные недостатки позволяют сделать вывод о том, что казахстанская модель правовой охраны Конституции нуждается в дальнейшем совершенствовании. В этом плане более востребованной и практичной, отвечающей современным реалиям, выглядит деятельность конституционных судов, которые по своим функциям и назначению способны проникать во все сферы общественной жизни. Сегодня эта модель функционирует в таких странах как Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Россия, Португалия, Испания, Турция и др. Активная деятельность конституционных судов корректирует поведение всех органов власти - Президента, Парламента, Правительства, судов, прокуратуры и иных властных структур.

11) В целях защиты «слабых» политических партий, повышения их возможностей войти в состав Мажилиса Парламента и гарантий оппозиционной деятельности необходимо снизить заградительный порог с 7 % до 1 %, поскольку данное ограничение входит в противоречие с пропорциональной избирательной системой и искусственно ставит законодательные барьеры, снижая возможности для конкурентного политического процесса. В ходе научных дискуссий неоднократно высказывались данные предложения, которое позволило бы сформировать более представительный состав Парламента, способствуя одновременно формированию реальной двух-трех партийной системы.

12) Сохраняя двухпалатную структуру Парламента, как важный элемент системы сдержек и противовесов, целесообразным было бы перейти к выборности Сената на основе прямого избирательного права, привязав их количественный состав, а также представительство от каждой области к численности избирателей: (например, 1 сенатор на 200 тыс. избирателей). Увеличение численности сенаторов от крупных регионов, возможно решить за счет сокращения президентской квоты (сегодня она составляет 15 человек).

13) В отношении Мажилиса целесообразнее использовать смешанную избирательную систему, при которой одну часть депутатов избирать по партийным спискам, а другую - по мажоритарным округам. Учитывая, что выбор избирательной системы, это вопрос не столько правовой, а политический, вместе с тем отметим, что выборы по пропорциональной системе ограничивают пассивное избирательное право тех граждан, которые не состоят в политических партиях.

14) Практика показывает, что существуют серьезные проблемы в сфере бюджетных правоотношений. Действующий на сегодняшний день Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета с задачей эффективного использования бюджетных денег не справляется. Это очевидно. Поэтому, необходимо менять либо порядок его формирования, как это было показано выше, либо учреждать Счетную палату. Такой шаг станет важным этапом в институциональном развитии государственного контроля и надзора в Республике Казахстан.

Эффективное решение обозначенных в настоящей статье задач тесно связано с проблемой дальнейшего совершенствования конституционного законодательства, поддержания устойчивости всего государственного механизма, усилением роли правовых начал в деятельности высших и местных органов власти, повышением качества принимаемых решений. Разумное перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством и учреждение новых институтов власти позволит минимизировать как политические, так и правовые риски конституционного развития, позитивно повлияет на внутриполитический климат в стране и снизит обеспокоенность казахстанцев относительно будущего транзита власти.

В силу ограниченности человеческого опыта и пределов научной мысли, нами были затронуты и обозначены наиболее значимые проблемы, которые существуют на сегодняшний день в данной сфере и требуют своего решения.

Существует также осознание того, что многие положения носят дискуссионный характер, нуждаются в дополнительном анализе и оценке с точки зрения обоснованности и возможной реализации.