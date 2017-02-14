Глава МОН разберется с фактами принуждения родителей использовать е-дневник

«Школа будет сама договариваться. Если родитель придет и скажет к директору школы: я не хочу, чтобы вы вели электронный дневник, тогда школа должна предпринимать определенные действия. Но таких сигналов о том, что родители приходили в школу и требовали, чтобы электронный дневник не внедрялся, к нам не поступало», - сказал Ерлан Сагадиев.



