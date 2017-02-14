Рейтинг приложений, в которых казахстанцы сидят в пробках

В блиц-опросе приняло участие более 500 человек старше 18 лет. Респондентам было предложено выбрать мобильные приложения, в которых они чаще всего залипают, сидя за рулём в пробке или на светофоре, сообщает kolesa.kz





Более трети (34.7 %) ответов пришлось на социальные сети, а именно Vkontakte и Facebook. Значительно меньше автомобилистов (19.3 %) признались в использовании различных мессенджеров, в том числе WhatsАpp, Viber и Skype, тогда как на третьем месте с результатом 16.6 % разместились пользователи навигаторов.





В каких приложениях сидят казахстанцы в пробках







