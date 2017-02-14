Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Рейтинг приложений, в которых казахстанцы сидят в пробках

14 февраля 2017, 16:01

Небольшой блиц-опрос выявил наиболее популярные среди автомобилистов приложения, которыми они пользуются за рулём.


В блиц-опросе приняло участие более 500 человек старше 18 лет. Респондентам было предложено выбрать мобильные приложения, в которых они чаще всего залипают, сидя за рулём в пробке или на светофоре, сообщает kolesa.kz.

Более трети (34.7 %) ответов пришлось на социальные сети, а именно Vkontakte и Facebook. Значительно меньше автомобилистов (19.3 %) признались в использовании различных мессенджеров, в том числе WhatsАpp, Viber и Skype, тогда как на третьем месте с результатом 16.6 % разместились пользователи навигаторов.

В каких приложениях сидят казахстанцы в пробках



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...