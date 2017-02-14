Рейтинг приложений, в которых казахстанцы сидят в пробках
14 февраля 2017, 16:01
Небольшой блиц-опрос выявил наиболее популярные среди автомобилистов приложения, которыми они пользуются за рулём.
В блиц-опросе приняло участие более 500 человек старше 18 лет. Респондентам было предложено выбрать мобильные приложения, в которых они чаще всего залипают, сидя за рулём в пробке или на светофоре, сообщает kolesa.kz.
Более трети (34.7 %) ответов пришлось на социальные сети, а именно Vkontakte и Facebook. Значительно меньше автомобилистов (19.3 %) признались в использовании различных мессенджеров, в том числе WhatsАpp, Viber и Skype, тогда как на третьем месте с результатом 16.6 % разместились пользователи навигаторов.
В каких приложениях сидят казахстанцы в пробках
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