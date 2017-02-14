Американская пара поселила у себя дома огромного бизона
14 февраля 2017, 16:11
Пара из Техаса поселила у себя дома бизона и относится к нему как к любимому питомцу.
О необычном домашнем животном 60-летний Ронни Бриджес, известный как "заклинатель бизонов", и его 44-летняя жена Шеррон рассказали журналу Inside Magazine, передает РИА Новости.
Бизона зовут Дикая штучка (Wild Thing), ему 11 лет и у него есть собственная спальня в техасском доме Ронни и Шеррон, которые, как отмечает издание, "безумно его любят".
"Он наш домашний питомец. На улице он довольно буйный, но в доме он настоящий джентльмен", — рассказывает Бриджес.
Десять лет назад семье пришлось продать стадо бизонов, чтобы оплатить операцию Ронни, но одного детеныша решили оставить. Именно Шеррон привела Дикую штучку в дом, пока бизон был еще маленьким. С тех пор муж и жена не раз оказывались в ситуации, когда питомец представлял угрозу для их жизней из-за своих размеров. Чтобы освоиться в доме, у бизона ушло много лет.
Дикая штучка весит больше тонны. Бизон ест вместе с хозяевами и собаками в общей кухне, хотя сам едва пролезает в дверь, отмечает Inside Magazine. "И он определенно любит вестерны", — пишет журнал.
Бриджес шутит, что проводит с Дикой штучкой больше времени, чем с женой.
"Люди, которые не знают меня, думают, что я сошел с ума. А те, кто со мной знаком, точно знают, что я сошел с ума", — заявляет техасец.
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