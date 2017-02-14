Взорвавшийся в Шахане котел был исправен - аким

Дежурившего в день взрыва кочегара так и не нашли, следствие по делу продолжается.

В рамках уголовного дела по взрыву отопительного котла в поселке Шахан проведена первая экспертиза, ее предварительные итоги озвучил сегодня на специальной пресс-конференции в Караганде аким Шахтинска Сержан Аймаков.





Как отметил глава горняцкого города, взрыву предшествовали несколько обстоятельств.

"Эксперты измерили металл, проверили все его характеристики, испытали на прочность все сварочные швы. Однако все было в порядке. Обстоятельства сложились так, что при отключении света котел перегрелся, было сильное давление пара. Но опасности в механизмах самого котла не было", — сообщил Аймаков.



Следствие по делу продолжается. Кочегар, который в тот день дежурил в котельной, пока не найден.



Взрыв котла отопления в многоэтажном доме в поселке Шахан, произошедший 1 января 2017 года, унес жизни девяти человек, еще двое пострадали. Четыре семьи полностью лишились своих квартир. Другие десять семей отказались возвращаться в квартиры по психологическим причинам.

Для поддержки пострадавших был создан специальный фонд. За полтора месяца работы на счет фонда поступило 154 миллиона тенге. На них пострадавшим шаханцам куплено девять квартир. Остальное жилье подбирают.

Кроме того, на средства фонда приводят в порядок разрушенный подъезд, оставшиеся десять квартир, а также укрепляют и утепляют фасад дома. По словам председателя попечительского совета фонда Жамалы Мамерхановой, данное жилье перейдет нуждающимся семьям.



"Мы сейчас решаем, кому передать квартиры. Речь идет о девяти частных квартирах и одной коммунальной. Они в хорошем состоянии, по заключению экспертов, в них можно жить. У нас есть и дети-сироты, и малообеспеченные семьи", — отметила Мамерханова.

Семьям погибших и пострадавших сельчан оказана материальная помощь.



Как отметил аким Шахтинска, для того чтобы избежать трагедий в будущем, решается вопрос о выносе оставшихся 14 котельных из подвалов многоэтажных домов в отдельные мини-котельные. На их возведение потребуется около 70 миллионов тенге. Не исключено, что часть средств возьмут из благотворительного фонда.





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