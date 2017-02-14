В Люксембурге столкнулись два поезда
14 февраля 2017, 16:16
По словам полиции, шесть человек легко ранены.
Два поезда, пассажирский и товарный, столкнулись в Люксембурге; не менее шести человек получили ранения, сообщает радиостанция Essential, передает РИА Новости.
По данным радиостанции, авария произошла около 09:00 по местному времени (11:00 мск) в городе Дюделанж.
По словам полиции, шесть человек легко ранены. Движение поездов приостановлено, на место происшествия отправлены автобусы. Как отмечает радиостанция 5minutes RTL, движение будет приостановлено до конца вторника.
По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением поездов был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.
Причина аварии на данный момент не установлена.
#collision de 2 trains au Luxembourg le 14/02/2017, près ZI Riedgen à #Dudelange. Plusieurs blessés. Secours en cours. Source: Qwidam pic.twitter.com/PLPUYLGhxi— Olivier (@reiviloog) 14 февраля 2017 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844150-f77d0f1fc165fe3edfd8542b581c6ee4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...