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Новости за сегодня

Глава МОН разберется с фактами принуждения родителей использовать е-дневник

 

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев пообещал разобраться с учителями, заставляющими родителей учащихся входить в электронный дневник, сообщает МИА «Казинформ».

«Школа будет сама договариваться. Если родитель придет и скажет к директору школы: я не хочу, чтобы вы вели электронный дневник, тогда школа должна предпринимать определенные действия. Но таких сигналов о том, что родители приходили в школу и требовали, чтобы электронный дневник не внедрялся, к нам не поступало», - сказал Ерлан Сагадиев.

Если будут выявлены факты принуждения родителей учащихся входить ежедневно в эту электронную базу и регистрироваться, то, по словам министра, необходимо предоставить фамилии этих родителей и учителей.

«Вы мне должны дать фамилию этих родителей и учителей, которые этого требуют (регистрации в базе и пользования электронным дневником - прим. ред.), и мы с этим делом разберемся», - отметил Е.Сагадиев.

Напомним, на августовском совещании учителей министр образования и науки РК сообщил о том, что во всех школах Казахстана будут внедрены электронные дневники до конца 2017 года. Ранее сообщалось о том, что в Казахстане откажутся от бумажных дневников.

Стоимость проекта составляет более 30 миллиардов тенге. Он будет реализовываться за счет средств инвесторов.

 

 

14 февраля 2017, 16:14
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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