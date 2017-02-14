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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,46, RUBKZT_TOD = 5,5888, USDKZT_0_001 = +7,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2584 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 322,46 тенге за доллар США при объеме торгов    48 200 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5888 тенге за рубль при объеме торгов 88 000    тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 322,49 тенге за доллар (+0,54 тенге), суммарный объем  торгов - 82 550 тыс. USD (+21 550 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,0000 % годовых    при объеме торгов 1 500 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,2584 % годовых    при объеме торгов 994 000 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент    закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 25 банков.  

14 февраля 2017, 16:20
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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