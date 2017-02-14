В Турции задержали возможного организатора атаки на ночной клуб в Стамбуле

Предполагаемый организатор нападения в новогоднюю ночь на клуб Reina, где погибли почти 40 человек, задержан в Стамбуле, сообщает во вторник газета Cumhuriyet,

Гражданин Франции турецкого происхождения с инициалами A.S. находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.





Задержанный с 2009 года проживает во Франции.





Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.