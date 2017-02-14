В Турции задержали возможного организатора атаки на ночной клуб в Стамбуле
14 февраля 2017, 16:29
Задержанный с 2009 года проживает во Франции.
Предполагаемый организатор нападения в новогоднюю ночь на клуб Reina, где погибли почти 40 человек, задержан в Стамбуле, сообщает во вторник газета Cumhuriyet, передает РИА Новости.
Гражданин Франции турецкого происхождения с инициалами A.S. находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.
Задержанный с 2009 года проживает во Франции.
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.
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Алена Палажченко
Фото © AFP 2017/ Yasin Akgul
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