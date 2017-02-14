Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции задержали возможного организатора атаки на ночной клуб в Стамбуле

14 февраля 2017, 16:29

Задержанный с 2009 года проживает во Франции.


Предполагаемый организатор нападения в новогоднюю ночь на клуб Reina, где погибли почти 40 человек, задержан в Стамбуле, сообщает во вторник газета Cumhuriyet, передает РИА Новости.

Гражданин Франции турецкого происхождения с инициалами A.S. находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.

Задержанный с 2009 года проживает во Франции.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.

Все новости по теме читайте здесь

Алена Палажченко
Фото © AFP 2017/ Yasin Akgul

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...