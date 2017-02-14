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Полиция ЮКО ищет подозреваемых в жестоком убийстве семейной пары

14 февраля 2017, 16:44

Полицейскими выясняются обстоятельства преступления.


Напомним, 13 февраля утром во дворе дома в поселке Южно-Казахстанской области была убита супружеская пара, их, по предварительным данным, зарубили топором. По факту убийства возбудили уголовное дело, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

"13 февраля 2017 года в Мактаральское РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц п. Алмалы обнаружены трупы мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты констатировали, что смерть потерпевших наступила в результате нанесения рубленных ран. Полицейские установили их личности. Ими оказалась супружеская пара, мужчина, 1958 г.р., и женщина, 1966 г.р., жители Мактаральского района", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Мактаральского РУВД по статье 99 УК РК «Убийство». Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства преступления. Принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

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