Полиция ЮКО ищет подозреваемых в жестоком убийстве семейной пары





"13 февраля 2017 года в Мактаральское РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц п. Алмалы обнаружены трупы мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты констатировали, что смерть потерпевших наступила в результате нанесения рубленных ран. Полицейские установили их личности. Ими оказалась супружеская пара, мужчина, 1958 г.р., и женщина, 1966 г.р., жители Мактаральского района", - сообщили в полиции.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Мактаральского РУВД по статье 99 УК РК «Убийство». Проводится досудебное расследование.





В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства преступления. Принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.