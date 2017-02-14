Назарбаев пригласил Президента Туркменистана посетить Казахстан

Сегодня состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе беседы Президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности. Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами.





При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана.





Фото: akorda.kz







