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Назарбаев пригласил Президента Туркменистана посетить Казахстан

14 февраля 2017, 16:56

Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана.


Сегодня состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности. Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами.

При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана.

Фото: akorda.kz



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