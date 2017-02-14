Назарбаев пригласил Президента Туркменистана посетить Казахстан
14 февраля 2017, 16:56
Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана.
Сегодня состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности. Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами.
При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана.
Фото: akorda.kz
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