В Сенате рассмотрели законопроект о ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН
14 февраля 2017, 17:05
Целью соглашения является учреждение в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.
Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО», сообщает Zakon.kz.
Целью соглашения является учреждение в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра. Создание Центра будет способствовать развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проблем водной и продовольственной безопасности.
Соглашение совершено 29 мая 2012 года в Астане.
В соответствии с соглашением Центр будет способствовать укреплению координации научно-исследовательской деятельности и обмену информацией между соответствующими организациями, осуществлению научных исследований в области изменения климата, поощрению разработки региональных научно-исследовательских программ, распространению результатов проведенных научных исследований посредством теоретических и практических семинаров, учебных курсов, конференций и периодических изданий.
Документ передан на рассмотрение Палаты.
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