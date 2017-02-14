Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан
14 февраля 2017, 17:06
В рамках визита запланировано обсудить весь блок вопросов по двустороннему стратегическому партнерству и дальнейшей его активизации.
В первой половине 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан, передает корреспондент Sputnik.
Данный визит планируется в связи с тем, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев лично пригласил своего узбекского коллегу к себе в гости. Как отметили Sputnik в казахстанском диппредставительстве в Ташкенте, в рамках визита запланировано обсудить весь блок вопросов по двустороннему стратегическому партнерству и дальнейшей его активизации. Так, будут рассмотрены вопросы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспортно-логистической отрасли, вопросы взаимодействия на уровне регионов и многое другое. "Динамика наших взаимоотношений в конце 2016 и начале 2017 года очень активизировалась. Соответственно, у нас появился целый блок вопросов, которые требуют решения. В этом плане встреча наших двух лидеров очень актуальна и своевременна", — прокомментировал источник в Посольстве Казахстана в Узбекистане.
Кроме того, по словам собеседника, в ближайшем будущем также ожидается еще ряд двусторонних встреч и визитов. В частности, казахская делегация из числа представителей нового Министерства по оборонному и военно-техническому сотрудничеству посетит Узбекистан. Помимо этого должна состояться встреча делегаций национальных железнодорожных операторов.
Однако, как сообщил представитель посольства, первыми в списке двусторонних визитов в этом году могут оказаться встречи на уровне глав регионов. Так, в апреле-марте планируется визит двух хокимов Навоийской и Джизакской областей в Казахстан. Стороны должны обсудить сотрудничество с предпринимателями из южно-казахстанских областей в рамках двух свободно-экономических зон в Навои и Джизаке.
В целом, как отметили в посольстве, график визитов между двумя странами в этом году запланирован очень плотный. Ранее сообщалось, что свой первый официальный визит в роли главы государства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует в Россию. Узбекские ведомства уже начали подготовку официального визита главы государства в РФ.
Фото © Пресс-служба президента Казахстана
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