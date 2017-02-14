Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан

Кроме того, по словам собеседника, в ближайшем будущем также ожидается еще ряд двусторонних встреч и визитов. В частности, казахская делегация из числа представителей нового Министерства по оборонному и военно-техническому сотрудничеству посетит Узбекистан. Помимо этого должна состояться встреча делегаций национальных железнодорожных операторов.

Однако, как сообщил представитель посольства, первыми в списке двусторонних визитов в этом году могут оказаться встречи на уровне глав регионов. Так, в апреле-марте планируется визит двух хокимов Навоийской и Джизакской областей в Казахстан. Стороны должны обсудить сотрудничество с предпринимателями из южно-казахстанских областей в рамках двух свободно-экономических зон в Навои и Джизаке.





В целом, как отметили в посольстве, график визитов между двумя странами в этом году запланирован очень плотный. Ранее сообщалось, что свой первый официальный визит в роли главы государства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует в Россию. Узбекские ведомства уже начали подготовку официального визита главы государства в РФ.



