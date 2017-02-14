Казахстану нужно серьезно взяться за предотвращение вербовки заключенных

Казахстану необходимо серьезно подойти к вопросу по предотвращению радикализации заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на регионального директор Penal Reform International (PRI) Азамата Шамбилова. «Послание Президента народу Казахстана очень насыщенное, я, конечно, от и до полностью прочитал его. В конце Послания говорится о судебной и пенитенциарной системах, это касается напрямую нашей деятельности - радикализация среди осужденных и предотвращение экстремизма в местах лишения свободы. Президент отмечает, что в этом году необходимо делать особый акцент на точечную, комплексную работу в целях предотвращения вербовки заключенных в местах лишения свободы», - сказал Азамат Шамбилов. Эксперт подчеркнул, что вещи, отмеченные Президентом в документе - это глобальные общемировые тренды, с которыми сталкиваются все страны мира, а именно насильственный экстремизм в местах лишения свободы и радикализация осужденных во время отбывания наказания. «Мы в этой связи проводим в нескольких направлениях работу: это построение стратегии для предотвращения радикализации заключенных. Как она должна строиться? Как тюремный персонал должен управлять? Каким вызовам должен отвечать тюремный персонал», - подчеркнул собеседник агентства, напомнив о печальных событиях в Актау, Балхаше, когда заключенные, подверженные вербовке и радикализации, с оружием нападали на тюремные администрации и пытались совершить побег. Азамат Шамбилов отметил, что такая работа по предупреждению подобных действий по экстремизации в Центральной Азии пока не ведется и ни одна страна в регионе пока не готова отвечать подобным вызовам. «Все государственные структуры, Комитет уголовно-исполнительной системы, Министерство по делам религий и гражданского общества они глубинно еще работу не проводят, нет такой работы, которая проводится на сегодняшний день за рубежом», - констатирует эксперт. По его мнению, Казахстану нужно очень серьезно подойти к решению данного вопроса, и он не может решаться на бумажном уровне отдельными программами и приказами. «Он должен решаться глубинно. Когда я говорю глубинно, то это должно быть комплексно, охватывая все государственные структуры, так как этот вопрос затрагивает вопросы государственной безопасности напрямую. То, что мы очень сильно поддерживаем и хотим дальше развивать - это повышение доверия к судебной системе в целом и у нас есть несколько программных направления, по которым с этого года мы начинаем работать с Верховным судом - это предоставление доступа к правосудию уязвимого тюремного населения», - отметил Азамат Шамбилов. В целом он отметил, что поддерживает Послание в рамках борьбы с радикализацией и находит это актуальным в свете глобальных вызовов и проблем. «В Центральной Азии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым отметил эту проблему, открыто сказал, что надо работать по дерадикализации заключенных в местах лишения свободы, что нужно выстраивать работу по предоставлению определенной психологической, социальной поддержке и интеграции обратно в общество», - подытожил спикер.

Автор: Данияр Дауталиев