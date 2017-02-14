Полицейских, аплодировавших в суде над своими коллегами в Костанае, могут наказать
14 февраля 2017, 17:14
Этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях.
Поведение полицейских в суде рассмотрят в рамках служебного расследования, сообщил ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Напомним, во время оглашения приговора полицейским, обвиняемым в вымогательстве и получении взяток, в зале костанайского суда прозвучали аплодисменты.
Пришедшие на слушание полицейские таким образом выразили сочувствовали теперь уже бывшим коллегам. В частности, аплодисменты раздались, когда младшего инспектора управления миграционной полиции ДВД Алмата Кабенова оправдали по одному из эпизодов. А также, когда стало известно, что ни один из подсудимых не отправится за решетку.
В пресс-службе ДВД прокомментировали такое поведение сотрудников местной полицейской службы. По данному делу назначено служебное расследование, где будет рассмотрен вопрос о нарушении норм Этического кодекса.
«Открытые судебные заседания — это постоянная практика в ДВД Костанайской области для профилактики коррупционных правонарушений», —говорится в сообщении пресс-службы.
По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, «этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях».
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