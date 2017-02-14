Полицейских, аплодировавших в суде над своими коллегами в Костанае, могут наказать

Поведение полицейских в суде рассмотрят в рамках служебного расследования,

Напомним , во время оглашения приговора полицейским, обвиняемым в вымогательстве и получении взяток, в зале костанайского суда прозвучали аплодисменты.





Пришедшие на слушание полицейские таким образом выразили сочувствовали теперь уже бывшим коллегам. В частности, аплодисменты раздались, когда младшего инспектора управления миграционной полиции ДВД Алмата Кабенова оправдали по одному из эпизодов. А также, когда стало известно, что ни один из подсудимых не отправится за решетку.





В пресс-службе ДВД прокомментировали такое поведение сотрудников местной полицейской службы. П о данному делу назначено служебное расследование, где будет рассмотрен вопрос о нарушении норм Этического кодекса.





«Открытые судебные заседания — это постоянная практика в ДВД Костанайской области для профилактики коррупционных правонарушений», —говорится в сообщении пресс-службы.



