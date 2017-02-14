Исключить право на самостоятельное обучение вождению предложили в Казахстане

Исключить право на самостоятельное обучение вождению, минуя автошколы, предлагается в новом законопроекте с поправками «О дорожном движении РК», который был сегодня рассмотрен в Мажилисе, сообщает сообщает Казинформ





«В поправках, которые в законопроекте изложены, подразумевается отмена самостоятельной и индивидуальной подготовки водителей », - сказал начальник управления государственной автомобильной инспекции Комитета административной полиции МВД РК Мурат Иманбаев, отвечая на вопросы депутатов на заседании рабочей группы по обсуждению поправок в законопроект.





Как напомнил представитель МВД, в апреле 2016 года в ведомственный приказ по правилам экзаменов и выдачи водительских удостоверений внесены изменения, позволяющие кандидатам-водителям самостоятельно (индивидуально) подготовиться и получить право управления автотранспортным средством категории «АА1» и «ВВ1»: мотоциклы и легковые автомобили, квадроциклы, трициклы.





«Поправка была принята с маленькой оговоркой. Самостоятельная подготовка допускается только лишь в спецЦОНах, имеющих автоматизированный автодром, исключающий любое проявление человеческого фактора. Хочу подчеркнуть, что речь идёт о 0,9% от общего числа всех получивших водительские удостоверения впервые по итогам 2016 года. Для сравнения: в январе цифра чуть-чуть подросла, здесь 3,4% от общего числа водителей, получивших водительские удостоверения впервые» , - привел пример Иманбаев.





Норма по самостоятельной подготовке водителей, претендующих на получение прав управления мотоциклами и легковым автомобилем, вступила в силу 7 июля 2016 года. Однако, как заявил сегодня депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, данное нововведение вызвало шквал критики у граждан.

«Следует отметить, что качество самостоятельной подготовки кандидатов-водителей действительно оказывается на сегодняшний день не высоким. По данным МВД, с момента введения этой нормы в прошлом году, по состоянию на 1 января 2017 года, из 2800 самостоятельно подготовившихся кандидатов-водителей успешно сдали экзамены и получили водительские удостоверения только 20%. Тогда как кандидаты, окончившие водительские курсы, а это не менее 500 тысяч человек в год, получают права не менее чем в 50% случаев» , - привел данные мажилисмен.





В этой связи депутатами предложено внести изменения в пункт 1 статьи 74 в Закон «О дорожном движении» и сделать обучение в автошколах обязательным условием для допуска к экзаменам на получение права управлять транспортным средством.



