Президент России считает неприемлемыми личные оскорбления

Президент России Владимир Путин готов к разумной критике в СМИ, но считает неприемлемыми личные оскорбления. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , передает корреспондент , передает корреспондент «Ленты.ру»





«Вы знаете, что сам президент вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес. Особенно он конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям», — сказал Песков. Однако, по его словам, глава государства и его администрация категорически не приемлют материалы СМИ, в которых содержатся личные оскорбления.





При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющий защищать честь и достоинство любого гражданина.





«Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — указал Песков.





На уточняющий вопрос о том, ощущают ли в Кремле «информационный накат на главу государства» в прессе, Песков затруднился ответить. «Но то, что такая временами оголтелая, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется в различных странах за границей, это очевидный факт», — добавил представитель Кремля.

Об «информационном накате» на российского президента заявил один из студентов университета Иннополис, в котором 13 февраля выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Учащийся также предложил разработать и принять закон о защите чести и достоинства главы государства. Володин не счел такое предложение предельно актуальным, но согласился, что обсудить его стоит.

В начале февраля телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения. Журналист в свою очередь сообщил, что его извинения прозвучат не раньше 2023 года. «Мы очень добрые и очень терпеливые», — ответил Песков и согласился вернуться к этому вопросу через шесть лет.



