В Астане площадь незаконных карьеров равняется 306 футбольным полям
14 февраля 2017, 17:16
В этой связи прокуратурой города Астаны разработан и утвержден проект, целью которого является прекращение незаконной добычи и ликвидирования (рекультивация) мест образования карьеров.
В столице насчитывается 54 мест незаконной добычи ОПИ (карьеры), общая площадь которых составляет 216 га. и эта площадь равняется 306 футбольным полям, откуда извлечено более 7,4 млн. куб. м. полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.
В этой связи прокуратурой города Астаны разработан и утвержден проект, целью которого является прекращение незаконной добычи и ликвидирования (рекультивация) мест образования карьеров.
В рамках проекта всеми руководителями государственных органов столицы утверждена «Дорожная карта», определяющая действия каждого органа.
Следует отметить, что с запуска проекта на территории столицы зарегистрировано 55 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, арестовано более 90 единиц спец. техник.
По всем материалам проводятся досудебные расследования
Вместе с тем, прокуратура города Астаны призывает общество сообщает в надзорный орган по всем фактам нарушения природоохранного законодательства по телефонам доверия прокуратуры города: 8(7172)712485, 712467, 87018885037 либо по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 31.
Обо всех фактах нарушений природоохранного и экологического законодательства Республики Казахстан можно также сообщать на электронныйпортал«115.kz» и размещать фото/видео материалы в социальной сети «You tube».
По каждому факту будет дана правовая оценка.
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