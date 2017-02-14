В Астане площадь незаконных карьеров равняется 306 футбольным полям

В этой связи прокуратурой города Астаны разработан и утвержден проект, целью которого является прекращение незаконной добычи и ликвидирования (рекультивация) мест образования карьеров.

В столице насчитывается 54 мест незаконной добычи ОПИ (карьеры), общая площадь которых составляет 216 га. и эта площадь равняется 306 футбольным полям, откуда извлечено более 7,4 млн. куб. м. полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.





В этой связи прокуратурой города Астаны разработан и утвержден проект, целью которого является прекращение незаконной добычи и ликвидирования (рекультивация) мест образования карьеров.





В рамках проекта всеми руководителями государственных органов столицы утверждена «Дорожная карта», определяющая действия каждого органа.





Следует отметить, что с запуска проекта на территории столицы зарегистрировано 55 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, арестовано более 90 единиц спец. техник.





По всем материалам проводятся досудебные расследования





Вместе с тем, прокуратура города Астаны призывает общество сообщает в надзорный орган по всем фактам нарушения природоохранного законодательства по телефонам доверия прокуратуры города: 8(7172)712485, 712467, 87018885037 либо по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 31.





Обо всех фактах нарушений природоохранного и экологического законодательства Республики Казахстан можно также сообщать на электронныйпортал«115.kz» и размещать фото/видео материалы в социальной сети «You tube».





По каждому факту будет дана правовая оценка.