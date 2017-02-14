Более 3 тыс. лет тюрьмы могут получить причастные к теракту в аэропорту Стамбула

Подследственных обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а таже в причинении ущерба госсобственности.

Обвиняемые в причастности к теракту в стамбульском аэропорту 28 июня 2016 года могут получить в совокупности более 3,3 тыс. лет тюрьмы. Как сообщает агентство Анадолу, таких приговоров требует прокуратура, завершившая подготовку обвинительного заключения , передает , передает ТАСС





По делу проходит 45 человек, из которых 41 на время следствия находился под стражей. Обвинительное заключение насчитывает 257 страниц. Для большинства обвиняемых власти требуют по 46 пожизненных сроков в тюрьмах особого режима. Подследственных обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а также в причинении ущерба частной и государственной собственности.





В соответствии с уголовным кодексом Турции срок приговоров за все эти преступления может составить от 2132 до 3342 лет тюрьмы. Окончательный вердикт будет вынесен в ходе дальнейшего разбирательства. На данный момент суд должен изучить обвинительное заключение и инициировать рассмотрение дела.





28 июня 2016 года вооруженные автоматами, гранатами и взрывчаткой террористы подъехали на такси к международному терминалу аэропорта имени Ататюрка и открыли огонь по пассажирам и охранникам. Одновременно на парковке аэропорта прогремел взрыв. Один из нападавших сумел прорваться внутрь терминала и стал расстреливать там людей. Получив ранения от сотрудника службы безопасности, он привел в действие бомбу, находившуюся на теле.





В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Власти Турции заявили о причастности к произошедшему террористической группировки "Исламское государство".





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Кирилл Жаров