Более 3 тыс. лет тюрьмы могут получить причастные к теракту в аэропорту Стамбула
14 февраля 2017, 17:20
Подследственных обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а таже в причинении ущерба госсобственности.
Обвиняемые в причастности к теракту в стамбульском аэропорту 28 июня 2016 года могут получить в совокупности более 3,3 тыс. лет тюрьмы. Как сообщает агентство Анадолу, таких приговоров требует прокуратура, завершившая подготовку обвинительного заключения, передает ТАСС.
По делу проходит 45 человек, из которых 41 на время следствия находился под стражей. Обвинительное заключение насчитывает 257 страниц. Для большинства обвиняемых власти требуют по 46 пожизненных сроков в тюрьмах особого режима. Подследственных обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а также в причинении ущерба частной и государственной собственности.
В соответствии с уголовным кодексом Турции срок приговоров за все эти преступления может составить от 2132 до 3342 лет тюрьмы. Окончательный вердикт будет вынесен в ходе дальнейшего разбирательства. На данный момент суд должен изучить обвинительное заключение и инициировать рассмотрение дела.
28 июня 2016 года вооруженные автоматами, гранатами и взрывчаткой террористы подъехали на такси к международному терминалу аэропорта имени Ататюрка и открыли огонь по пассажирам и охранникам. Одновременно на парковке аэропорта прогремел взрыв. Один из нападавших сумел прорваться внутрь терминала и стал расстреливать там людей. Получив ранения от сотрудника службы безопасности, он привел в действие бомбу, находившуюся на теле.
В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Власти Турции заявили о причастности к произошедшему террористической группировки "Исламское государство".
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Кирилл Жаров
Фото с сайта Interesno.cc
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