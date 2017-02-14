Институтом судебной экспертизы по г. Алматы совместно с Алматинским городским филиалом РОО «Казахстанский союз юристов» проведен ряд встреч с трудовыми коллективами по разъяснению поправок в Конституцию Республики Казахстан

Институтом судебной экспертизы по г. Алматы совместно с Алматинским городским филиалом РОО «Казахстанский союз юристов» проведен ряд встреч с трудовыми коллективами по разъяснению поправок в Конституцию Республики Казахстан, в том числе и вопросов перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

26 января 2017 года было опубликовано Специальное обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу Казахстана о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти. В своем обращении Глава государства отметил основную суть реформы: Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Это, по мнению Нурсултана Абишевича Назарбаева, повысит эффективность системы управления. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

В целях разъяснения вопросов перераспределения полномочий между ветвями государственной власти был разработан совместный план мероприятий по информационному сопровождению, утвержденный Министром юстиции Республики Казахстан Бекетаевым М.Б. и Председателем Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Мукашевым Р.Ж., являющимся членом рабочей группы по разработке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Во исполнение данного плана группа в составе заместителя председателя Алматинского городского филиала РОО «Казахстанский союз юристов» - директора Института судебной экспертизы по городу Алматы, доктора юридических наук, профессора Зауреш Умирбаевой и членов Алматинского городского филиала РОО «Казахстанский союз юристов» - декана юридического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби, доктора юридических наук, академика Академии Высшей Школы РК, профессора Даулета Байдельдинова, заведующей кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби, доктора юридических наук, профессора Римы Джансараевой, советника ректора Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева, доктора юридических наук, профессора Эркина Дуйсенова, заместителей директора Института судебной экспертизы по городу Алматы Виктории Бурцевой и Натальи Готовко провела ряд встреч с трудовыми коллективами города Алматы.

13 и 14 февраля 2017 года состоялись встречи с трудовыми коллективами ТОО «Атрикс-строй», работающим на протяжении десяти лет на рынке Казахстана в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В работе «круглых столов» приняли участие рабочие, инженеры и руководящий состав ТОО «Атрикс-строй», профессорско-преподавательский состав кафедры университета, студенты и магистранты.

Трудовым коллективам были разъяснены основные положения поправок в Конституцию Республики Казахстан, важные для каждого гражданина страны. Было подчеркнуто, что сегодня нашему государству нужна поддержка общества, а обществу нужно сильное государство, которое может реально и эффективно противостоять всем угрозам и вызовам современности. Каждый гражданин может и должен выразить свое мнение по предлагаемым поправкам.

Члены Алматинского городского филиала Казахстанского союза юристов подробно разъяснили суть предлагаемых поправок, которые, во-первых, направлены на то, чтобы государственный механизм, все три вести власти работали слаженно, и ответственность между ними была пропорционально поделена. Именно в этой связи Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству, поскольку сильная президентская вертикаль нужна была только на самом начальном этапе построения независимого Казахстана. На сегодня в Республике Казахстан сформирована слаженная государственная система. Президент в новых условиях будет решать стратегические функции, вопросы внешней политики, а также национальной безопасности и обороноспособности страны. Правительство будет регулировать социально-экономические процессы.

Планируется усиление роли Парламента в формировании Правительства, повышение ответственности кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства. Планируется также усиление роли Парламента в отношении местной исполнительной власти, совершенствование деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры.

В рамках встреч были обсуждены предлагаемые изменения и дополнения в статью 26 Конституции Республики Казахстан, которые нацелены, прежде всего, на обеспечение равенства граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства в вопросах защиты имеющегося у них имущества. Предполагается, что замена в указанной конституционной норме слов «граждане Республики Казахстан» на слово «каждый» позволит улучшить инвестиционный климат, обеспечив гарантии права частной собственности всех физических и юридических лиц, ее неприкосновенности и, в известной мере, позволит определить содержание других прав человека.

Во время встречи трудовых коллективов состоялось обсуждение интересующих граждан вопросов. Все присутствующие пришли к единому выводу, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти актуально, своевременно и позволит повысить эффективность системы управления страной.