36 777 тенге составила средняя зарплата в январе

Численность безработных достигла 435,1 тысячи человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в январе этого года составила 136 777 тенге. Об этом в ходе селекторного заседания Правительства сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в декабре 2016 года составили 77 106 тенге, что на 5,8 процента выше, чем в декабре 2015 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,5 процента. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе этого года составила 136 777 тенге. Численность безработных - 435,1 тысячи человек», - привел данные министр национальной экономики РК.

Краткосрочный экономический индикатор в январе текущего года составил 103,8%.

«Краткосрочный экономический индикатор в январе 2017 года к январю 2016 года составил 103,8 процента. Расчет индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60 процентов от ВВП», - проинформировал Тимур Сулейменов.

При этом объем инвестиций в основной капитал в январе этого года составил 349,3 млрд тенге, что на 27,4% больше, чем в январе прошлого года.

«Объем промышленного производства в январе составил 1 755,9 миллиарда тенге в действующих ценах, что на 4,9 процента больше, чем в январе прошлого года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,5 процента, в обрабатывающей промышленности - на 6,1 процента, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,2 процента. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось на 2,8 процента», - продолжил спикер.

Отметим, что объем валового выпуска продукции, услуг сельского хозяйства в январе составил 105,4 млрд тенге, что больше на 1%, чем в январе 2016 года.

Также министр национальной экономики сообщил, что внешнеторговый оборот Казахстана в январе - декабре прошлого года составил $61 950,4 млн и по сравнению с январем - декабрем 2015 года уменьшился на 19%, в том числе экспорт - $36 775,6 млн, что на 20% меньше, импорт - $25 174,8 млн, что меньше на 17,6%.

«Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля этого года составило 386 336 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,7 процента, в том числе 377 311 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 237 855, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 229 342 единицы», - добавил Тимур Сулейменов.

Добавим, что индекс потребительских цен в январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого года составил 100,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,7%, платные услуги для населения - на 0,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию повысились на 6,3%.

Ранее Тимур Сулейменов озвучил, какое количество новых рабочих мест было создано в прошлом году по государственной программе «Нурлы жол».