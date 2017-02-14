Перестрелка инкассаторов и бандитов в Москве: пуля попала в квартиру с ребенком
14 февраля 2017, 17:28
В городе объявлен план «Перехват».
Разбойное нападение на инкассаторов совершенно сегодня в московском районе Отрадное. В перестрелке один из троих нападавших был убит, а его подельники скрылись, передает телеканал НТВ.
На кадрах видно, что вероятные преступники были переодеты в коммунальщиков. За час до приезда машины спецсвязи двор жилого дома убирает человек в ярком оранжевом жилете. Теперь уже понятно — это не дворник, а один из налетчиков. Скорее всего, он должен был дать знак своим подельникам, как только к зданию почты подъедет бронированный микроавтобус. Уже точно известно, что двое других злоумышленников тоже были одеты в форму сотрудников коммунальных служб — видимо, чтобы не привлекать к себе внимание местных жителей.
Ровно в десять утра инкассаторский автомобиль припарковался возле входа в отделение почты. Буквально пары минут сотрудникам спецсвязи хватило, чтобы забрать ценные документы и деньги. И как только инкассаторы вышли на улицу, преступники открыли по ним огонь.
На кадрах видно, как фельдъегери даже смогли каким-то образом выбить оружие из рук одного налетчика. Завязалась потасовка. Не исключено, что как раз в этот момент и был ранен один из сотрудников спецсвязи, а двум грабителям удалось вырваться и сбежать. Еще через несколько минут на место подъехали сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы. Они же и оказали первую помощь раненому.
Также выяснилось, что во время перестрелки одна из пуль попала в окно жилого дома. В этот момент в комнате находился ребенок. Ни он, ни его родители чудом не пострадали. Следователи уже опросили жильцов — они подробно рассказали, как все произошло и передали пулю сыщикам.
ВИДЕО ПРОГРАММЫ «ЧП»
ВИДЕОСЮЖЕТ: АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ
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