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Трамп призвал Tesla увеличить количество рабочих мест в США

14 февраля 2017, 17:35

Дональд Трамп обратился к Илону Маску с просьбой развивать производство Tesla в Штатах.


Президент США Дональд Трамп в частном порядке провёл встречу с главами компаний Apple и Tesla, сообщает The Manufacturer. C Тимом Куком обсуждались возможности расширения деятельности Apple внутри страны и уменьшение доли импорта путём создания новых заводов в США, сообщает life.ru.

Главу Tesla Илона Маска президент США призвал увеличить количество рабочих мест в Штатах. В настоящее время около 25 тысяч американцев заняты на производстве электромобилей Tesla и ещё около 500 новых рабочих мест будет создано при запуске "Гигафабрики" для выпуска аккумуляторов.

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