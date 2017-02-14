Трамп призвал Tesla увеличить количество рабочих мест в США

Президент США Дональд Трамп в частном порядке провёл встречу с главами компаний Apple и Tesla, сообщает The Manufacturer. C Тимом Куком обсуждались возможности расширения деятельности Apple внутри страны и уменьшение доли импорта путём создания новых заводов в США, сообщает life.ru





Главу Tesla Илона Маска президент США призвал увеличить количество рабочих мест в Штатах. В настоящее время около 25 тысяч американцев заняты на производстве электромобилей Tesla и ещё около 500 новых рабочих мест будет создано при запуске "Гигафабрики" для выпуска аккумуляторов.