Режиссёр Ларс фон Триер назвал Трампа крысиным королём

Также он заявил, что президент США вдохновляет его при создании фильма о маньяке-убийце.

Режиссёр Ларс фон Триер заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновляет его при создании нового фильма "Дом, который построил Джек" — картины о маньяке-убийце. Об этом Об этом пишет The Guardian, передает Life.ru





— Идея фильма "Дом, который построил Джек" в том, что жизнь является злой и бездушной. И это, к сожалению, подтверждается недавним подъёмом Homo trumpus — крысиного короля.





Новый фильм фон Триера посвящён маньяку Джеку. Хронология картины охватит 12 лет, за которые главный герой и станет серийным убийцей. Главные роли в фильме сыграют американец Мэтт Диллон и немец Бруно Ганц. Выход ленты запланирован на 2018 год.





Светлана Боброва