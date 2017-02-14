Режиссёр Ларс фон Триер назвал Трампа крысиным королём
14 февраля 2017, 17:45
Также он заявил, что президент США вдохновляет его при создании фильма о маньяке-убийце.
Режиссёр Ларс фон Триер заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновляет его при создании нового фильма "Дом, который построил Джек" — картины о маньяке-убийце. Об этом пишет The Guardian, передает Life.ru.
— Идея фильма "Дом, который построил Джек" в том, что жизнь является злой и бездушной. И это, к сожалению, подтверждается недавним подъёмом Homo trumpus — крысиного короля.
Новый фильм фон Триера посвящён маньяку Джеку. Хронология картины охватит 12 лет, за которые главный герой и станет серийным убийцей. Главные роли в фильме сыграют американец Мэтт Диллон и немец Бруно Ганц. Выход ленты запланирован на 2018 год.
Светлана Боброва
Фото с сайта life.ru
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