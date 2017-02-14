Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Режиссёр Ларс фон Триер назвал Трампа крысиным королём

14 февраля 2017, 17:45

Также он заявил, что президент США вдохновляет его при создании фильма о маньяке-убийце.


Режиссёр Ларс фон Триер заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновляет его при создании нового фильма "Дом, который построил Джек" — картины о маньяке-убийце. Об этом пишет The Guardian, передает Life.ru.

— Идея фильма "Дом, который построил Джек" в том, что жизнь является злой и бездушной. И это, к сожалению, подтверждается недавним подъёмом Homo trumpus — крысиного короля.

Новый фильм фон Триера посвящён маньяку Джеку. Хронология картины охватит 12 лет, за которые главный герой и станет серийным убийцей. Главные роли в фильме сыграют американец Мэтт Диллон и немец Бруно Ганц. Выход ленты запланирован на 2018 год.

Светлана Боброва
Фото с сайта life.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...