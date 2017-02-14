Казахстанки узнали соперниц по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

14 февраля 2017, 17:46

Матчи которые состоятся 22 и 23 апреля в Канаде


Сборная Казахстана по теннису узнала своих соперников по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Zakon.kz.

Матчи которые состоятся 22 и 23 апреля в Канаде отечественная сборная проведет против канадской дружины. Победитель будет определен в пяти матчах.

В других матчах встретятся Китайский Тайбэй сыграет с Италией, сборная Румынии с командой Великобритании и Сербия встретится с Австралией.

Победитель встречи получит возможность в следующем году выступать во второй Мировой группе, тогда как проигравшая сборная будет состязаться в зональных группах.


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