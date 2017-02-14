В Актобе суд отказал в удовлетворении иска "незаконно уволенному" замглавы облздрава
14 февраля 2017, 17:56
Госслужащий настаивал на компенсации по зарплате за период его "вынужденного прогула".
Актюбинский суд отказал в удовлетворении иска бывшего заместителя начальника областного управления здравоохранения Алмата Ермагамбетова о незаконности его увольнения.
Последние прения прошли в суде по делу, где ответчиком выступало областное управление здравоохранения, а истец, помимо признания незаконности увольнения и восстановления в прежней должности, требовал выплатить зарплату за время, по его утверждению, "вынужденного прогула" — более двух месяцев. Согласно выписке о заработной плате, в месяц заместитель начальника управления областного здравоохранения получал около 270 тысяч тенге.
История началась в прошлом году, когда Алмат Ермагамбетов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Со слов тогда еще заместителя начальника облздрава, он отдал 20 тысяч долларов 39-летней Ботагоз Биекеновой за то, чтобы устроить старшую дочь на подготовительные курсы в Назарбаев Университет, а младшую — в Назарбаев Интеллектуальную школу. Желаемого он не получил, и был не единственным, кто попался в руки мошенницы.
Медика уволили 6 декабря 2016 года. Причиной, по словам представителей облздрава, послужило служебное расследование и рекомендация совета по этике.
В ноябре прошлого года на совещании в областной прокуратуре аким области Бердыбек Сапарбаев подверг резкой критике действия Алмата Ермагамбетова в сложившейся ситуации.
"По закону карается не только тот, кто получил взятку, но и тот, кто дал. Тем более он государственный служащий. Еще хвалится на всю страну: "Я дал взятку". Если у твоего ребенка нет знаний, конечно, ты будешь давать взятки. Этот случай надо рассмотреть на дисциплинарной комиссии и наказать его, а дальше пусть занимаются соответствующие органы", — подчеркнул глава региона.
Адвокат истца Раушан Истлеуова ранее заявляла, что согласно статье 19 Трудового кодекса РК субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель, поэтому выносить решение об увольнении на основании рекомендаций другого ведомства, в данном случае совета по этике, незаконно.
На основании изложенных обеими сторонами фактов, руководствуясь статьями 223 и 226 Гражданско-процессуального кодекса РК, судья городского суда Айдана Мамбетказиева вынесла решение оставить иск без рассмотрения. Адвокат Алмата Ермагамбетова заявила, что намерена обжаловать судебный вердикт.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта diapazon.kz
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