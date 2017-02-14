В Актобе суд отказал в удовлетворении иска "незаконно уволенному" замглавы облздрава

В ноябре прошлого года на совещании в областной прокуратуре аким области Бердыбек Сапарбаев подверг резкой критике действия Алмата Ермагамбетова в сложившейся ситуации.

"По закону карается не только тот, кто получил взятку, но и тот, кто дал. Тем более он государственный служащий. Еще хвалится на всю страну: "Я дал взятку". Если у твоего ребенка нет знаний, конечно, ты будешь давать взятки. Этот случай надо рассмотреть на дисциплинарной комиссии и наказать его, а дальше пусть занимаются соответствующие органы", — подчеркнул глава региона.



