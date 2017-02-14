В «Астана ЭКСПО-2017» прокомментировали фотографию с трещинами в конструкции

Фото с трещинами в металлических трубах не имеет отношения к объектам ЭКСПО.

В соцсетях распространяют фотографию с металлической конструкцией, на которой отчетливо видны внушительного размера трещины. В подписи к изображению отмечается, что это уцелевшая часть обрушившейся конструкции. В «Астана ЭКСПО-2017» прокомментировали данное фото , передает , передает Zakon.kz





Директор департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов сообщил, что была проведена соответствующая проверка, которая показала, что фото с трещинами в металлических балках не имеет отношения к объектам ЭКСПО.

















Напомним , что 16 ноября 2016 года на проекте строительства павильона EXPO-2017 Астана произошло частичное разрушение декоративной мостовой конструкции. К омиссия пришла к выводу, что причиной обрушения послужили недостатки в проекте конструкции. В частности, речь шла об ошибке в проектировании декоративной конструкци.





фото из открытых источников

- Это фейк. Утром мы увидели в соцсетях эту фотографию. Я пошел к зампреду по строительству. Он послал своих людей, они несколько часов проверяли везде, где есть более или менее похожие трубчатые конструкции, и ничего подобного не обнаружили. Это 100% фейк, - сказал директор департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.