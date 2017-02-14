Нацгвардия представила сенаторам программу своего развития на 2017-2019 годы

«Нам определены новые задачи, такие как действия при ЧС, природного, техногенного и других характеров. В связи с сокращением МЧС нам передали 3 воинские части гражданской обороны» - Сатов.

Национальная Гвардия Казахстана представила во вторник, 14 февраля, сенаторам Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности свою программу развития на 2017-2019 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе Мухометкали Сатова, программа включает в себя несколько направлений, начиная от частичной реорганизации Нацгвардии, повышения мобильности и до улучшения материально-технического обеспечения. Предусмотрены также вопросы тылового обеспечения и организации идеологической работы с личным составом.

«Я надеюсь, что реализация программы позволит обеспечить более высокий уровень подготовки Национальной гвардии, выполнение поставленных боевых задач, определенных законодательством для Нацгвардии», - сказал он в ходе своего интервью журналистам.

Он отметил, что программа предусматривает принятие конкретных мер по реализации Стратегии национальной безопасности государства, активного участия и противодействия современным вызовам Национальной гвардией совместно с иными силовыми структурами.

Одна из причин создания программы развития Нацгвардии – сокращение МЧС РК.

«Нам определены новые задачи, такие как действия при ЧС, природного, техногенного и других характеров. В связи с сокращением МЧС нам передали 3 воинские части гражданской обороны, - пояснил Сатов. - С учетом последних анализов мы пришли к выводу, что количество ЧС природного и техногенного характера, в ликвидации которых участвует наш личный состав, увеличилось. Одно из наших предложений , описанных в программе, – создание воинской части в одном из городов, т.е. переместить ее из одного города в другой, а также во всех областных центрах создать соответствующие подразделения ЧС, снарядить их соответствующей техникой, провести обучение, чтобы мы могли своевременно и быстро реагировать на ЧС».

При этом генерал-майор намекнул: в связи с новыми задачами Национальная Гвардия нуждается в увеличении бюджета.

«Любая армия нуждается в серьезных вливаниях, техника не стоит на месте, она всегда развивается. Я хотел бы сказать, что за 25 лет существования наших внутренних войск наше правительство всегда выделяло, по возможности, средства. Был определённый достаточный минимум, для того, чтобы поддерживать готовность и мобильность наших войск. Но с учетом того, что растет экономика и благосостояние нашего народа, правительство выделяет средства для приобретения новой техники. Конечно, нам нужна новая техника, робототехника сейчас пошла, новые автомобили нового класса, как мы сейчас в РФ покупаем, бронеавтомобили «Тигр», «Фердинанд», как раз это - для выполнения специальных задач при возникновении симптомов терроризма и экстремизма, а также приобретение авиационной техники. Сейчас выделяются средства для покупки бронежилетов нового поколения 5-6 класса».

Помимо этого, в программе развития Национальной Гвардии прописаны подходы совершенствования социальной защиты военнослужащих.

«Все вопросы предусмотрены для того, чтобы мы могли эффективно выполнять нашу главную задачу – обеспечение безопасности личности, общества и государства от иных посягательств», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта liter.kz