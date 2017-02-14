Тимошенко назвали матерью коррупции

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал экс-премьера страны, лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма, передает РИА Новости.

Он отметил, что за двадцать лет своей политической деятельности Тимошенко "делала все, чтобы уничтожить Украину, и всегда кто-то ей мешал". Гройсман напомнил, что Тимошенко в 2007 году пыталась добиться его отстранения с должности мэра Винницы за высокие тарифы ЖКХ, однако тогда ей это не удалось.

"Прошло десять лет, после того она стала премьером нашей страны, Винница с 49 рейтинга городов вышла на первые места, а Украина под ее управлением — на последнее", — добавил он.

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги. В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила отправить в отставку премьера Украины, проект документа был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез, а Тимошенко заявила, что обратится в суд, в случае если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году — или в девять с половиной раз.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии. Согласно этому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.

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