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В Казахстане за четыре дня изъяли более 150 кг наркотиков

14 февраля 2017, 18:21

МВД РК сообщило о результатах проведения ОПМ «Транзит».


В Казахстане за четыре дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Транзит» изъяли более 150 килограммов наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Акция проводилась с 6 по 10 февраля. Она направлена на выявление и пресечение фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

Всего в операции было задействовано 2512 сотрудников полиции. Для качественного выполнения поставленных целей и задач создали 227 оперативно-поисковых групп, которые проверили 2273 единиц автотранспорта, 610 рейсовых автобусов, 178 пассажирских поездов, 24 авиарейса.

В период проведения операции выявили 142 наркопреступления, в том числе 94 факта сбыта, 40 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и 8 фактов контрабанды.

Из незаконного оборота изъято более 150 килограммов наркотических средств, из них 40 граммов героина, 147 кг 120 гр марихуаны и 2 кг 520 гр гашиша. Выявлено 135 уголовных проступков.

В ходе ОПМ выявлено 25 административных наркоправонарушений по ст. 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).


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