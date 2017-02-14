В России будут защищать права пациентов психбольниц
Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, деятельность такой службы будет носить как межведомственный, так и общественный характер.
Служба защиты прав пациентов психиатрических клиник при аппарате уполномоченного по правам человека может появиться в России, следует из проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет РИА Новости.
"При уполномоченном создается служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, в качестве структурного подразделения рабочего аппарата уполномоченного", — говорится в документе.
Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, деятельность такой службы будет носить как межведомственный, так и общественный характер, так как защиту прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, необходимо рассматривать комплексно с учетом всех проблем, сложившихся в последние годы, в том числе социальной, медицинской, имущественной и юридической направленности.
Защита прав таких лиц должна быть направлена не только на выявление нарушенных прав, но и на их восстановление путем оперативного и объективного разрешения споров и конфликтов, подчеркивается в документе.
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