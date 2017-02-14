Брат Ким Чен Ына убит в Малайзии - СМИ

На Ким Чен Нама в малайзийском аэропорту напали две женщины с отравленными иглами.

Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в аэропорту Малайзии.

С таким утверждением выступило агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приведя подробностей, передает ТАСС.

В свою очередь, южнокорейский кабельный телеканал Chosun, ссылаясь на неназванный правительственный источник, утверждает, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения на него двух неизвестных женщин с отравленными иглами. По данным телеканала, подозреваемым удалось скрыться.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Он долгое время проживал за рубежом, в частности в Макао.

Фото AP Photo/Fuji TV