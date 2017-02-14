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Кот оставил без света более двух тысяч человек в Карелии

14 февраля 2017, 19:06

Обесточенными оказались, в том числе, котельная, детский сад и хлебозавод


Забравшийся в подстанцию кот оставил без электричества часть карельского города Сортавала, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Прионежской сетевой компании". По данным районной Единой дежурно-диспетчерской службы, под отключение попали более двух тыс. человек.

"Тринадцатого февраля в 09:15 мск поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии части города Сортавала. Обесточенными оказались, в том числе, котельная, детский сад и хлебозавод. На место выехала оперативно-ремонтная бригада. Как выяснилось, причиной отключения стал кот, забежавший в трансформаторную подстанцию", - сказал представитель пресс-службы Александр Ершов.

По его словам, животное попало в зону высокого напряжения, произошло короткое замыкание. В 10:03 мск электроэнергия вернулась к жителям города и на социально-значимые объекты города. "Кот погиб на месте", - уточнил Ершов.

Приграничный город Сортавала, в котором сейчас проживают около 19 тыс. человек, был основан в 1632 году. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем и границей с Финляндией. В разное время Сортавала входила в состав Швеции и Финляндии. Многие здания города являются объектами культурного наследия.


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