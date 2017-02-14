Житлеь СКО задолжал своему ребенку более 2 млн тенге

В Управлении миграционной полиции ДВД Северо-Казахстанской области подведены итоги акции по розыску неплательщиков алиментов и должников. С начала года это первое целевое мероприятие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Акция стартовала 8 февраля. Кроме миграционных полицейских в ней были задействованы все силы и средства органов внутренних дел области. «Основная цель мероприятия – усиление работы по розыску уклоняющихся от уплаты алиментов и долгов граждан. В первую очередь устанавливалось местонахождение людей, которые не исполняют своих обязательств, при этом имея на руках решения суда», - подчеркнул начальник Управления миграционной полиции ДВД СКО полковник полиции Еркетай Туткушев.

На начало акции в производстве миграционной полиции находилось 126 розыскных дел. Из них 28 - неплательщиков алиментов, 63 – должника. Только за первый день акции установили более десятка разыскиваемых.

В целом же, как показывает практика, некоторые должники якобы даже не знали, что их разыскивают за долги. После встречи с миграционными полицейскими – обещают погасить задолженности по частям.

За три дня было установлено местонахождение 33 разыскиваемых лиц, из них 7 неплательщиков алиментов, 18 должников.

Полицейскими Тимирязевского района установлено местонахождение 45-летнего мужчины в Тульской области РФ, который больше трех лет находился в розыске. Он задолжал одному из банка более полутора тысяч долларов. 42-летний мужчина, местонахождение которого также было установлено в ходе акции, задолжал более 2 миллионов тенге своему несовершеннолетнему ребенку.

Такие акции североказахстанские миграционные полицейские проводят ежеквартально.