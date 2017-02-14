Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житлеь СКО задолжал своему ребенку более 2 млн тенге

14 февраля 2017, 19:21

В СКО установили местонахождение неплательщика алиментов.


В Управлении миграционной полиции ДВД Северо-Казахстанской области подведены итоги акции по розыску неплательщиков алиментов и должников. С начала года это первое целевое мероприятие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Акция стартовала 8 февраля. Кроме миграционных полицейских в ней были задействованы все силы и средства органов внутренних дел области. «Основная цель мероприятия – усиление работы по розыску уклоняющихся от уплаты алиментов и долгов граждан. В первую очередь устанавливалось местонахождение людей, которые не исполняют своих обязательств, при этом имея на руках решения суда», - подчеркнул начальник Управления миграционной полиции ДВД СКО полковник полиции Еркетай Туткушев.

На начало акции в производстве миграционной полиции находилось 126 розыскных дел. Из них 28 - неплательщиков алиментов, 63 – должника. Только за первый день акции установили более десятка разыскиваемых.

В целом же, как показывает практика, некоторые должники якобы даже не знали, что их разыскивают за долги. После встречи с миграционными полицейскими – обещают погасить задолженности по частям.

За три дня было установлено местонахождение 33 разыскиваемых лиц, из них 7 неплательщиков алиментов, 18 должников.

Полицейскими Тимирязевского района установлено местонахождение 45-летнего мужчины в Тульской области РФ, который больше трех лет находился в розыске. Он задолжал одному из банка более полутора тысяч долларов. 42-летний мужчина, местонахождение которого также было установлено в ходе акции, задолжал более 2 миллионов тенге своему несовершеннолетнему ребенку.

Такие акции североказахстанские миграционные полицейские проводят ежеквартально.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...