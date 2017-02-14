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В двух областях Казахстана ограничено движение из-за погоды

14 февраля 2017, 19:32

Ограничения введены для автотранспорта на дорогах республиканского значения Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.


Во вторник, 14 февраля, для автотранспорта на дорогах республиканского значения Жамбылской и Южно-Казахстанской областей были введены ограничения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В 18.20 ч. в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (обильный снегопад) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша-биби до границы Южно-Казахстанской области.

В 18.30 ч. в Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-632, участок от границы Жамбылской области до с.Жаскешу.

Фото с сайта tulapressa.ru


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