В двух областях Казахстана ограничено движение из-за погоды

Ограничения введены для автотранспорта на дорогах республиканского значения Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.

Во вторник, 14 февраля, для автотранспорта на дорогах республиканского значения Жамбылской и Южно-Казахстанской областей были введены ограничения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В 18.20 ч. в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (обильный снегопад) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша-биби до границы Южно-Казахстанской области.

В 18.30 ч. в Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-632, участок от границы Жамбылской области до с.Жаскешу.

Фото с сайта tulapressa.ru