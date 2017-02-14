Жерар Депардье отсудил у россиянки полмиллиона рублей

Как рассказал в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы 500 тысяч рублей, в поле "Назначение платежа" было указано "Займ". При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал.

Арбитражный суд Москвы взыскал с предпринимателя Елены Лазаревой 591 тысячу рублей по иску французского актера Жерара Депардье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как рассказал в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы 500 тысяч рублей, в поле "Назначение платежа" было указано "Займ". При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал.

По словам представителя актера, предпринимательница не выходит на связь. Он также уточнил, что Депардье не занимается кредитованием.

Представитель Лазаревой, в свою очередь, на заседание не пришел.

В общей сложности Депардье подал к Лазаревой три иска на сумму 7,2 миллиона рублей. Основные слушания по самому крупному из них – на сумму более пяти миллионов рублей пройдут 27 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что аудит в период с 2013 по 2015 год выявил ряд неподтвержденных транзакций со счета Депардье за юридические услуги, якобы оказанные ему принадлежащим Лазаревой ООО "ГлавБухАудит". Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.

Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова