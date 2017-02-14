Назарбаев рассказал о современных вызовах казахстанцам

Президент встретился с представителями общественности, интеллигенции и с политическими деятелями.

Президент Казахстана встретился с представителями общественности, интеллигенции и политическими деятелями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече приняли участие М.Жолдасбеков, К.Сагадиев, Р.Чердабаев, О.Абдикаримов, Б.Измухамбетов, М.Касымбеков.

В ходе встречи были обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, социальных, общественных вопросов, связанных с осуществляемыми конституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и животноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего бизнеса, а также проводимой приватизацией.

Глава государства, отметив сложный путь, пройденный Казахстаном за 25 лет Независимости, обозначил свое видение основных путей дальнейшего развития республики.

- Казахстан стал узнаваемым государством, экономика имеет положительную динамику. Теперь необходимо использовать имеющиеся достижения для реализации целей и задач, изложенных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на современных вызовах, стоящих перед казахстанцами.

- Перед нашим обществом, выбравшим путь рыночных отношений, стоят кардинально новые задачи от эффективности решения которых, зависит дальнейшее развитие страны. В эпоху глобальной экономики главным вопросом повестки дня стали инновации. Индустриальная революция не должна пройти мимо нас. Нам необходимо суметь внедрить в нашу экономику инновационные технологии, - сказал Глава государства.





Также Президент Казахстана подчеркнул, что реализация данной цели потребует соответствующего финансирования.

- Если не выделять средства на разработку инновационных технологий, то мы рискуем остаться на задворках нового экономического миропорядка. Следует увеличить производительность труда посредством внедрения новаций для развития массового производства. В свою очередь, это возможно лишь в случае создания и соответствующей поддержки научно-исследовательских институтов, которые будут создаваться при предприятиях, а также ведущих учебных заведениях страны. В частности, такие НИИ могут быть созданы при Парке инновационных технологий «Алатау», Назарбаев Университете, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Со своей стороны присутствующие выразили полную поддержку инициированных Главой государства реформ, направленных на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. В частности, была отмечена своевременность и прогрессивность подходов, направленных, прежде всего, на расширение полномочий Парламента, усиление самостоятельности и ответственности.

Наряду с этим, участники встречи остановились на актуальных вопросах общественного контроля за расходованием средств республиканского и местного бюджетов, выполнения отраслевых программ, земельной реформы, формирования антикоррупционного сознания и действенной реализации политики «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции, а также поступательного выполнения задач, поставленных в Плане нации по реализации Пяти институциональных реформ.