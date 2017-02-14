В Австрии не будут возобновлять расследование гибели Рахата Алиева

Австрийская прокуратура не будет возобновлять следствие по делу о гибели в венском следственном изоляторе экс-посла Казахстана в Австрии, бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Об этом пишет РИА Новости.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией произошедшего было самоубийство. В декабре 2016 года адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтеки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

Институт судебной медицины швейцарского Санкт-Галлена пришел к выводу, что "никаких признаков постороннего вмешательства в гибель Рахата Алиева нет", передает агентство APA со ссылкой на надзорное ведомство.

"Заключение, имеющееся в частном докладе о том, что гибель Рахата Алиева могла наступить от посторонней руки, после углубленного изучения соответствующей литературы не может быть подтверждено с судебно-медицинской точки зрения", — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее местные СМИ сообщали, что погибший не относился к категории заключенных, склонных к самоубийству. А незадолго до гибели, как сообщалось, его шантажировали, вымогали деньги и угрожали убить, причем так, чтобы смерть выглядела как самоубийство. По этой причине Алиев был переведен в одиночную камеру. Власти Австрии неоднократно заявляли, что не имеют свидетельств, предполагавших другую версию случившегося.

Алиев в прошлом был женат на старшей дочери президента Казахстана Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

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