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Мамин заслушал отчеты руководителей регионов о подготовке к паводковому периоду

14 февраля 2017, 19:49

Согласно докладам, подготовлен комплекс мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период.


Сегодня под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина в селекторном режиме состоялось заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В работе заседания приняли участие министр внутренних дел РК К.Касымов, руководители государственных органов РК, заместители акимов областей и начальники департаментов по ЧС областей (в селекторном режиме), руководители АО «НК «КТЖ», АО «КЕГОК», РГП «Казгидромет, Национального центра сейсмологических наблюдений.

О готовности органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты (ГСГЗ) к паводкому периоду доложили вице-министр энергетики РК Б.Джаксалиев, внутренних дел РК Ю.Ильин, сельского хозяйства РК Е.Нысанбаев, по инвестициям и развитию РК А.Рау.

Согласно докладам, подготовлен комплекс мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период. На случай эвакуации населения из районов возможного затопления в регионах подготовлены пункты приема эвакуируемого населения, определены маршруты эвакуации, подготовлены техника, плавсредства и вертолеты. Всего, по данным КЧС РК, в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 918 населенных пунктов, в которых проживает свыше 402 тысячи человек.

Подводя итоги заседания межведомственной комиссии, Первый Заместитель Премьер-Министра РК отметил, что вопросы подготовки к паводковому периоду находятся на постоянном контроле Правительства.

Он подчеркнул необходимость своевременного проведения профилактических мероприятий по подготовке к паводкому периоду и обеспечению его безопасного прохождения.

- «Каждый государственный орган в рамках своей компетенции должен выполнить весь комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Нам необходимо избежать повторения событий прошлых лет, когда пострадали населенные пункты, наши граждане в ряде регионов страны», отметил А.Мамин.

Он напомнил об ответственности руководителей как центральных, так и местных исполнительных органов.

По итогам работы межведомственной комиссии Первый заместитель Премьер-Министра РК дал ряд поручений руководителям центральных и местных исполнительных органов по реализации превентивных мер.


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